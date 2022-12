NFL predictions, schedule, lines, how to watch, and TV listings for Week 14 of the 2022 season highlighted by Dolphins at Chargers, Eagles at Giants, Vikings at Lions, Jets at Bills

NFL Schedule, Predictions, Lines, How To Watch: Week 14

Results So Far

SU: 65-36-1, ATS: 53-46-3, Point Total: 63-38-1

Thursday, December 8, 2022

Prediction: Los Angeles 24, Las Vegas 23

Line: Raiders -6.5, o/u: 42.5

Final Score: Los Angeles Rams 17, Las Vegas 16

Saturday, December 11, 2022

1:00 CBS

Line: Buffalo -10, o/u: 43.5

Final Score: COMING

1:00 CBS

Line: Cincinnati -5.5, o/u: 46.5

Final Score: COMING

1:00 FOX

Line: Dallas -17, o/u: 44

Final Score: COMING

1:00 FOX

Line: Detroit -2, o/u: 51.5

Final Score: COMING

1:00 CBS

Line: Tennessee -3.5, o/u: 41

Final Score: COMING

1:00 FOX

Line: Philadelphia -7, o/u: 45

Final Score: COMING

1:00 CBS

Line: Pittsburgh -1.5, o/u: 36.5

Final Score: COMING

4:05 CBS

Line: Kansas City -9.5, o/u: 43.5

Final Score: COMING

4:25 FOX

Line: San Francisco -3.5, o/u: 37

Final Score: COMING

4:25 FOX

Line: Seattle -3.5, o/u: 44.5

Final Score: COMING

8:20 NBC

Line: Miami -3.5, o/u: 53.5

Final Score: COMING

Monday, December 12, 2022

8:15 ESPN

Line: New England -1.5, o/u: 43.5

Final Score: COMING

NFL Teams on Bye: Atlanta, Chicago, Green Bay, Indianapolis, New Orleans, Washington

