College Football News Freshman All-America Team. Who were the best and brightest young stars of the 2022 season?

(mm-video type=playlist id=01f1343a1wt7q817p7 player_id=none image=https://collegefootballnews.com/wp-content/plugins/mm-video/images/playlist-icon.png)

College Football News Freshman All-America Team 2022

Contact/Follow @ColFootballNews & @RichCirminiello

First Team Freshman All-American Offense

QB Drake Maye, North Carolina

RB Quinshon Judkins, Ole Miss

RB Richard Reese, Baylor

WR Tetairoa McMillan, Arizona

WR J.Michael Sturdivant, Cal

TE Brady Hunt, Ball State

OL Kelvin Banks, Texas

OL Austin Barber, Florida

OL Will Campbell, LSU

OL Blake Miller, Clemson

OL Roger Rosengarten, Washington

First Team Freshman All-American Defense

EDGE Gabe Jacas, Illinois

DI Dontay Corleone, Cincinnati

DI Deone Walker, Kentucky

EDGE Trey Moore, UTSA

LB Jaishawn Barham, Maryland

LB Abdul Carter, Penn State

LB Harold Perkins, LSU

CB Terrion Arnold, Alabama

S A.J. Haulcy, New Mexico

S Malaki Starks, Georgia

CB Benjamin Morrison, Notre Dame

First Team Freshman All-American Special Teams

PK Dominic Zvada, Arkansas State

P Riley Thompson, Florida Atlantic

Second Team Freshman All-American Offense

QB Taylen Green, Boise State

RB Jaydn Ott, Cal

RB Nicholas Singleton, Penn State

WR Jared Brown, Coastal Carolina

WR Evan Stewart, Texas A&M

TE Var’Keyes Gumms, North Texas

OL Marcus Mbow, Purdue

OL Emmanuel Pregnon, Wyoming

OL Mason Randolph, Boise State

OL Kingsley Suamataia, BYU

OL Trey Zuhn, Texas A&M

Second Team Freshman All-American Defense

EDGE David Bailey, Stanford

DI Walter Nolen, Texas A&M

DI Jaheim Oatis, Alabama

EDGE Dasan McCullough, Indiana

LB Lander Barton, Utah

LB Deontae Lawson, Alabama

LB Chris Paul, Arkansas

CB Jeremiah Earby, Cal

S Nick Emmanwori, South Carolina

S Devin Lemear, Baylor

CB Jalen McMurray, Temple

Second Team Freshman All-American Special Teams

PK Drew Stevens, Iowa

P James Ferguson-Reynolds, Boise State

Third Team Freshman All-American Offense

QB Quinn Ewers, Texas

RB Roman Hemby, Maryland

RB Damien Martinez, Oregon State

WR Barion Brown, Kentucky

WR Ja’Lynn Polk, Washington

TE Tanner Koziol, Ball State

OL Emery Jones, LSU

OL Febechi Nwaiwu, North Texas

OL Micah Pettus, Ole Miss

OL Jalen Rivers, Miami

OL Jonah Savaiinaea, Arizona

Third Team Freshman All-American Defense

EDGE Oluwaseyi Omotosho, Wyoming

DI Jordan Guerad, FIU

DI Damonic Williams, TCU

EDGE Mykel Williams, Georgia

LB Devyn Curtis, Middle Tennessee

LB Jacob Manu, Arizona

LB Drue Watts, Nevada

CB Torrie Cox, Ohio

S Kendal Daniels, Oklahoma State

S Jaden Hicks, Washington State

CB DQ Smith, South Carolina

Third Team Freshman All-American Special Teams

PK Nathanial Vakos, Ohio

P Brett Thorson, Georgia

Honorable Mentionable Freshman All-American Offense

QB: Braylon Braxton (Tulsa), Clay Millen (Colorado State), E.J. Warner (Temple)

RB: Kaytron Allen (Penn State), Sieh Bangura (Ohio), Marquis Crosby (Louisiana Tech), Trevor Etienne (Florida), Kaleb Johnson (Iowa), Devin Mockobee (Purdue)

WR: Skyler Bell (Wisconsin), Jerand Bradley (Texas Tech), Luther Burden (Missouri), Kody Epps (BYU), Matthew Golden (Houston), Dane Key (Kentucky), Jordyn Tyson (Colorado), Antonio Williams (Clemson)

TE: Jordan Dingle (Kentucky), Donovan Green (Texas A&M), Justin Joly (UConn), RJ Maryland (SMU), Mason Taylor (LSU), Jack Velling (Oregon State)

OL: Cole Hutson (Texas), Damon Kaylor (Ball State), Drew Kendall (Boston College), Tomas Rimac (West Virginia), Jayden Williams (Ole Miss)

Honorable Mentionable Freshman All-American Defense

EDGE: Patrick Payton (Florida State), Braden Siders (Wyoming), Kenard Snyder (ULM), Shemar Stewart (Texas A&M), Khordae Sydnor (Purdue), Pryce Yates (UConn)

DI: Joshua Farmer (Florida State), Mason Graham (Michigan), Derrick Harmon (Michigan State), Grady Kelly (Colorado State), Denzel Lowry (Old Dominion), Simote Pepa (Utah)

LB: Ernest Hausmann (Nebraska), Shemar James (Florida), Derek McDonald (Syracuse), Ben Perry (Louisville)

CB: Aamaris Brown (USF), Mansoor Delane (Virginia Tech), Davison Igbinosun (Ole Miss), Will Johnson (Michigan), Hezekiah Masses (FIU), Chandler Rivers (Duke), Upton Stout (WKU), Ceyair Wright (USC)

S: Shyheim Brown (Florida State), Micah Harper (BYU), Demetrius Hill (FIU), Ike Larsen (Utah State), Jordan Lovett (Kentucky), Peter Manuma (Hawaii), Clayton Powell-Lee (Georgia Tech)

Honorable Mentionable Freshman All-American Special Teams

PK: Colton Boomer (UCF), Carter Brown (Arizona State), Denis Lynch (USC), Collin Rogers (SMU)

P: Tom Ellard (WKU), Tyler Perkins (Iowa State), Jack Stonehouse (Missouri), Oliver Straw (West Virginia)

– 2022-2023 Bowl Schedule, Predictions