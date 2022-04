2022 NFL Draft: 50 Best Players Available For Day 3 Rounds 4, 5, 6, 7

2022 NFL Draft: The best players still on the board going into Day 3 for rounds 4, 5, 6, 7

2022 NFL Draft: 50 Best Players Available, Day 3

1 OT Daniel Faalele, Minnesota

CFN Ranking Overall: 27

2 QB Sam Howell, North Carolina

CFN Ranking Overall: 40

3 LB Damone Clark, LSU

CFN Ranking Overall: 41

4 QB Carson Strong, Nevada

CFN Ranking Overall: 57

5 OG/OT Darian Kinnard, Kentucky

CFN Ranking Overall: 60

6 DT Perrion Winfrey, Oklahoma

CFN Ranking Overall: 68

7 CB Coby Bryant, Cincinnati

CFN Ranking Overall: 69

8 DT Neil Farrell, LSU

CFN Ranking Overall: 75

9 LB Malcolm Rodriguez, Oklahoma State

CFN Ranking Overall: 76

10 WR Calvin Austin, Memphis

CFN Ranking Overall: 80

11 TE Isaiah Likely, Coastal Carolina

CFN Ranking Overall: 81

12 RB Isaiah Spiller, Texas A&M

CFN Ranking Overall: 83

13 TE Charlie Kolar, Iowa State

CFN Ranking Overall: 89

14 EDGE Kingsley Enagbare, South Carolina

CFN Ranking Overall: 92

15 S Tycen Anderson, Toledo

CFN Ranking Overall: 95

16 CB Zyon McCollum, Sam Houston

CFN Ranking Overall: 96

17 LB Aaron Hansford, Texas A&M

CFN Ranking Overall: 99

18 CB Damarri Mathis, Pitt

CFN Ranking Overall: 100

19 CB Taiq Woolen, UTSA

CFN Ranking Overall: 101

20 LB Mike Rose, Iowa State

CFN Ranking Overall: 102

21 S Verone McKinley, Oregon

CFN Ranking Overall: 104

22 OT Kellen Diesch, Arizona State

CFN Ranking Overall: 105

23 OG Jamaree Sayler, Georgia

CFN Position Ranking: 13 (IOL)

24 S Smoke Monday, Auburn

CFN Position Ranking: 13

25 CB Josh Jobe, Alabama

CFN Position Ranking: 13

26 OT Max Mitchell, Louisiana

CFN Position Ranking: 10

27 S Bubba Bolden, Miami

CFN Position Ranking: 14

28 C/OG Zach Tom, Wake Forest

CFN Position Ranking: 11 (IOL)

29 S Quentin Lake, UCLA

CFN Position Ranking: 15

30 DT Eyioma Uwazurike, Iowa State

CFN Position Ranking: 8

31 DT Matthew Butler, Tennessee

CFN Position Ranking: 9

32 CB Joshua Williams, Fayetteville State

CFN Position Ranking: 15

33 TE Cade Otton, Washington

CFN Position Ranking: 5

34 DT Otto Ogbonnia, UCLA

CFN Position Ranking: 10

35 LB Jesse Luketa, Penn State

CFN Position Ranking: 15

36 OG Marquis Hayes, Oklahoma

CFN Position Ranking: 15 (IOL)

37 DT Jayden Peevy, Texas A&M

CFN Position Ranking: 11

38 OT Rasheed Walker, Penn State

CFN Position Ranking: 11

39 DT Thomas Booker, Stanford

CFN Position Ranking: 12

40 OT Thayer Munford, Ohio State

CFN Position Ranking: 12

41 DT Kalia Davis, UCF

CFN Position Ranking: 13

42 P Matt Araiza, San Diego State

CFN Position Ranking: 1

43 RB Kyren Williams, Notre Dame

CFN Position Ranking: 4

44 WR Khalil Shakir, Boise State

CFN Position Ranking: NR

45 RB Zamir White, Georgia

CFN Position Ranking: 5

46 DT John Ridgeway, Arkansas

CFN Position Ranking: 14

47 OT Vederian Lowe, Illinois

CFN Position Ranking: 14

48 OT Obinna Eze, TCU

CFN Position Ranking: 15

49 EDGE JoJo Doman, Nebraska

CFN Position Ranking: NR

50 DE Myron Tagovailoa-Amosa, Notre Dame

CFN Position Ranking: NR

