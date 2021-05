2021 NFL Draft: 50 Best Players Available For Day 3

By Pete Fiutak | May 1, 2021 2:18 am

2021 NFL Draft: The best players still on the board after Round 3 going into Day 3 for round 4, 5, 6, 7

2021 NFL Draft: 50 Best Players Available, Day 3

50 Quinton Bohanna, Kentucky, 6-4, 327

CFN Ranking: 14 DT

49 OG Jared Hocker, Texas A&M 6-5, 325

CFN Ranking: 12 OG

48 CB Shaun Wade, Ohio State 6-1, 196

CFN Ranking: 15 CB

47 WR Marquez Stevenson, Houston 5-10, 182

CFN Ranking: 15 WR

46 S Shawn Davis, Florida 6-0, 207

CFN Ranking: 13 S

45 LB KJ Britt, Auburn 6-1, 235

CFN Overall Ranking: 13 LB

44 DT Cam Sample, Tulane 6-3, 267

CFN Ranking: 13 DT

43 CB Shakur Brown, Michigan State 5-10, 185

CFN Ranking: 14 CB

42 OT Alaric Jackson Iowa 6-6, 321

CFN Ranking: 13 OT

41 RB Chuba Hubbard, Oklahoma State 6-0, 208

CFN Ranking: 10 RB

40 RB Jaret Patterson, Buffalo 5-9, 195

CFN Ranking: 9 RB

39 CB Israel Mukuamu, South Carolina 6-4, 212

CFN Ranking: 13 CB

38 DE/EDGE Shaka Toney, Penn State 6-3, 242

CFN Ranking: 15 EDGE

37 DT Darius Stills, West Virginia 6-1, 278

CFN Ranking: 12 DT

36 LB Garret Wallow, TCU 6-2, 220

CFN Ranking: 12 LB

35 S JaCoby Stevens, LSU 6-1, 212

CFN Ranking: 11 S

34 TE Kenny Yeboah, Ole Miss 6-4, 250

CFN Ranking: 6 TE

33 RB Kylin Hill, Mississippi State 5-11, 214

CFN Ranking: 8 RB

32 RB Kenneth Gainwell, Memphis 5-8, 201

CFN Ranking: 7 RB

31 S Caden Sterns, Texas 6-0, 212

CFN Ranking: 9 S

30 TE Brevin Jordan, Miami 6-3, 245

CFN Ranking: 3 TE

29 OT James Hudson, Cincinnati 6-4, 302

CFN Ranking: 12 OT

28 WR Amon-Ra St. Brown, USC 6-0, 197

CFN Overall Ranking: 104

27 CB Kary Vincent, LSU 5-10, 185

CFN Overall Ranking: 103

26 DE/EDGE Patrick Johnson, Tulane 6-2, 240

CFN Overall Ranking: 101

25 DT Marlon Tuipulotu, USC 6-2, 307

CFN Overall Ranking: 99

24 DE/EDGE Chris Rumph, Duke 6-3, 244

CFN Overall Ranking: 98

23 DT Daviyon Nixon, Iowa 6-3, 313

CFN Overall Ranking: 95

22 OG Deonte Brown, Alabama 6-3, 344

CFN Overall Ranking: 94

21 RB Michael Carter, North Carolina 5-8, 202

CFN Overall Ranking: 93

20 OG/OT Trey Smith, Tennessee 6-6, 321

CFN Overall Ranking: 92

19 S Ar’Darius Washington, TCU 5-8, 176

CFN Overall Ranking: 91

18 QB Jamie Newman, Georgia 6-4, 230

CFN Overall Ranking: 90

17 WR Tamorrion Terry, Florida State 6-3, 207

CFN Overall Ranking: 88

16 RB Rhamondre Stevenson, Oklahoma 6-0, 235

CFN Overall Ranking: 83

15 WR Sage Surratt, Wake Forest 6-3, 209

CFN Overall Ranking: 81

14 S Talanoa Hufanga, USC 6-0, 199

CFN Overall Ranking: 80

13 LB Amen Ogbongbemiga, Oklahoma State 6-1, 230

CFN Overall Ranking: 78

12 OT Stone Forsythe, Florida 6-9, 315

CFN Overall Ranking: 77

11 DT Bobby Brown, Texas A&M 6-4, 321

CFN Overall Ranking: 74

10 LB Jabril Cox, LSU 6-3, 232

CFN Overall Ranking: 72

9 LB Dylan Moses, Alabama 6-1, 225

CFN Overall Ranking: 64

8 DT Marvin Wilson, Florida State 6-4, 303

CFN Overall Ranking: 60

7 DT Jaylen Twyman, Pitt 6-2, 301

CFN Overall Ranking: 58

6 S Jamar Johnson, Indiana 6-0, 205

CFN Overall Ranking: 57

5 S Hamsah Nasirildeen, Florida State 6-3, 215

CFN Overall Ranking: 55

4 DT Tyler Shelvin, LSU 6-2, 350

CFN Overall Ranking: 49

3 DE Rashad Weaver, Pitt 6-4, 259

CFN Overall Ranking: 48

2 DT Jay Tufele, USC 6-2, 305

CFN Overall Ranking: 33

1 WR Tylan Wallace, Oklahoma State 5-11, 193

CFN Overall Ranking: 32

