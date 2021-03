NCAA Tournament Predictions, Previews, Schedule For Every First Round Game

By CollegeFootballNews.com | March 19, 2021 1:00 am

The NCAA Tournament first round schedule, predictions, game previews, TV, game times and sites.

How are the picks so far?

SU 202-82, ATS 155-126-2, o/u: 165-116-1

Click on each link for the game preview and prediction. All times Eastern.

NCAA Tournament First Four: Thursday, March 18

East Region: First Four

Prediction: Texas Southern 74, Mount St. Mary’s 71

Line: Mount St. Mary’s -2, o/u: 132.5

Final Score: Texas Southern 60, Mount St. Mary’s 52

West Region: First Four

Prediction: Drake 67, Wichita State 65

Line: Drake -1.5 o/u: 140.5

Final Score: Drake 53, Wichita State 52

West Region: First Four

Prediction: Appalachian State 74, Norfolk State 70

Line: Appalachian State -3, o/u: 133.5

Final Score: Norfolk State 54, Appalachian State 53

East Region: First Four

Prediction: UCLA 69, Michigan State 65

Line: Michigan State -3, o/u: 133.5

Final Score: UCLA 86, Michigan State 80 OT

NCAA Tournament First Round: Friday, March 19

South Region: First Round

12:15 pm, CBS

Hinkle Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: PICK, o/u: 135

South Region: First Round

12:45 pm, truTV

Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: Arkansas -8.5, o/u: 161

Midwest Region: First Round

1:15 pm, TBS

Indiana Farmers Coliseum, Indianapolis, IN

Line: Illinois -22.5, o/u: 143.5

South Region: First Round

1:45 pm, TNT

Simon Skjodt Assembly Hall, Bloomington, IN

Line: Texas Tech -4, o/u: 131

South Region: First Round

3:00 pm, CBS

Mackey Arena, West Lafayette, IN

Line: Ohio State -16, o/u: 157

South Region: First Round

3:30 pm, truTV

Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN

Line: Baylor -26, o/u: 140.5

Midwest Region: First Round

4:00 pm, TBS

Hinkle Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: Loyola -5.5, o/u: 124.5

Midwest Region: First Round

4:300 pm, TNT

Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: Tennessee -8.5, o/u: 131

Midwest Region: First Round

6:25 pm, TBS

Farmers Coliseum, Indianapolis, IN

Line: Oklahoma State -7.5, o/u: 139.5

South Region: First Round

7:10 pm, CBS

Mackey Arena, West Lafayette, LA

Line: North Carolina -1.5, o/u: 137.5

Midwest Region: First Round

7:15 pm, truTV

Assembly Hall, Bloomington, IN

Line: Houston -20, o/u: 134.5

South Region: First Round

7:25 pm, TNT

Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN

Line: Purdue -7.5, o/u: 126

Midwest Region: First Round

9:20 pm, TBS

Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: Rutgers -1.5, o/u: 126.5

Midwest Region: First Round

9:40 pm, CBS

Hinkle Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: San Diego State -3, o/u: 139

Midwest Region: First Round

9:50 pm, truTV

Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN

Line: West Virginia -13, o/u: 137.5

South Region: First Round

9:57 pm, TNT

Line: Villanova -6.5, o/u: 143

NCAA Tournament First Round: Saturday, March 20

East Region: First Round

12:15 pm, CBS

Hinkle Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: Colorado -5.5, o/u: 136.5

East Region: First Round

12:45 pm, truTV

Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: Florida State -11, o/u: 145

West Region: First Round

1;15 pm, TBS

Farmers Coliseum, Indianapolis, IN

Line: Kansas -10.5, o/u: 146

East Region: First Round

1:45 pm, TNT

Assembly Hall, Bloomington, IN

Line: LSU -1.5, o/u: 144.5

East Region: First Round

3:00 pm, CBS

Mackey Arena, West Lafayette, IN

Line: Michigan -26, o/u: 142.5

West Region: First Round

3:30 pm, truTV

Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN

Line: Creighton -7, o/u: 138

East Region: First Round

4:00 pm, TBS

Hinkle Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: Alabama -17, o/u: 147

West Region: First Round

4:30 pm, TNT

Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: USC -6.5, o/u: 139.5

West Region: First Round

6:25 pm, TBS

Farmers Coliseum, Indianapolis, IN

Line: Iowa -14.5, o/u: 145

East Region: First Round

7:10 pm, CBS

Mackey Arena, West Lafayette, IN

Line: UConn -3, o/u: 130

West Region: First Round

7:15 pm, truTV

Assembly Hall, Bloomington, IN

Line: Virginia -7.5, o/u: 131

West Region: First Round

7:25 pm, TNT

Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN

Line: Oklahoma -2, o/u: 141

West Region: First Round

9:20 pm, TBS

Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: Gonzaga -34, o/u: 155.5

East Region: First Round

9:40 pm, CBS

Hinkle Fieldhouse, Indianapolis, IN

Line: BYU -3, o/u: 140

East Region: First Round

9:50 pm, truTV

Lucas Oil Stadium, Indianapolis, IN

Line: Texas -8.5, o/u: 140

West Region: First Round

9:57 pm, TNT

Farmers Coliseum, Indianapolis, IN

Line: Oregon -5.5, o/u: 137