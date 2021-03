College Basketball Scoreboard, Predictions, Previews: Tournament Week Saturday

The biggest college basketball conference tournament games, top 25 predictions, TV schedules, game previews, and game times for Saturday, March 13

How are the picks so far?

SU 186-68, ATS 141-110-2, o/u: 144-107-1

– CFN Fearless Predictions & Game Previews

Click on each link for the game preview and prediction. All times Eastern.

American East Tournament Final

Prediction: Hartford 74, UMass Lowell 67

Line: Hartford -2.5, o/u: 135.5

Final Score: Hartford 64, UMass Lowell 50

Big Ten Tournament Semifinal

Prediction: Michigan 76, Ohio State 69

Line: Michigan -5, o/u: 142.5

Final Score: Ohio State 68, Michigan 67

MEAC Tournament Final

Prediction: Norfolk State 75, Morgan State 69

Line: Norfolk State -2, o/u: 145

Final Score: Norfolk State 71, Morgan State 63

SEC Tournament Semifinal

Prediction: Tennessee 72, Alabama 69

Line: Alabama -4, o/u: 142.5

Final Score: Alabama 73, Tennessee 68

SEC Tournament Semifinal

Prediction: Arkansas 84 LSU 69

Line: Arkansas -4, o/u: 163

Final Score: LSU 78, Arkansas 71

AAC Tournament Semifinal

Prediction: Wichita State 74, Cincinnati 67

Line: Wichita State -4, o/u: 144

Final Score: Cincinnati 60, Wichita State 59

Big Ten Tournament Semifinal

Prediction: Illinois 78, Iowa 71

Line: Illinois -3, o/u: 154

Final Score: Illinois 82, Illinois 71

MAAC Tournament Final

Prediction: Iona 71, Fairfield 62

Line: Iona -8, o/u: 130

Final Score: Iona 60, Fairfield 51

AAC Tournament Semifinal

Prediction: Houston 70, Memphis 65

Line: Houston -7.5, o/u: 132.5

Final Score: COMING

Big 12 Tournament Final

Prediction: Oklahoma State 73, Texas 69

Line: Texas -3, o/u: 144.5

Final Score: COMING

Mountain West Tournament Final

Prediction: Utah State 63, San Diego State 60

Line: San Diego State -1.5, o/u: 128

Final Score: COMING

SWAC Tournament Final

Prediction: Prairie View 76, Texas Southern 71

Line: Prairie View -2.5, o/u: 142.5

Final Score: COMING

Big East Tournament Final

6:30 FOX

Line: Creighton -8.5, o/u: 143

MAC Tournament Final

7:30 ESPN2

Line: Buffalo -2, o/u: 157

Big Sky Tournament Final

8:00 ESPNU

Line: Eastern Washington -7.5, o/u: 148.5

ACC Tournament Final

8:30 ESPN

Line: Florida State -4, o/u: 149

Conference USA Tournament Final

9:00 CBS Sports Network

Line: North Texas -1.5, o/u: 128

Southland Tournament Final

9:30 ESPN2

Line: Abilene Christian -7, o/u: 145

WAC Tournament Final

10:00 ESPN

Line: New Mexico State -2, o/u: 126

Pac-12 Tournament Final

10:30 ESPN2

Line: Colorado -9, o/u: 131.5

Big West Tournament Final

11:30 ESPN2

Line: UC Santa Barbara -3, o/u: 126.5