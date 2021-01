College Football Expert Picks: Ohio State vs Alabama, CFP National Championship

College Football Playoff National Championship experts picks and predictions: Who will win the national title when Ohio State and Alabama go at it on Monday night?

Ohio State vs Alabama: College Football Playoff Championship Experts Predictions

Date: Monday, January 11

Game Time: 8:00 ET

Venue: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, FL

Network: ESPN

Gill Alexander: @beatingthebook, VSIN

Bowl Picks: SU 13-12, ATS 10-15

Alabama -8: Alabama

Ohio State -75: Over

Patrick Conn:@PatSportsGuy, LonghornsWire.com

Bowl Picks: SU 11-14, ATS 13-12

Alabama -8: Alabama

Ohio State -75: Under

Jeff Feyerer: @JeffFeyerer, FightingIrishWire.com

Bowl Picks: SU 15-10, ATS 13-12

Alabama -8: Alabama*

Ohio State -75: Under

Pete Fiutak: @PeteFiutak, CFN

Bowl Picks: SU 18-7, ATS 13-12

Alabama -8: Ohio State

Ohio State -75: Over

Dan Harralson: @danharralson, VolsWire.com

Bowl Picks: SU 18-7, ATS 15-10

Alabama -8: Ohio State

Ohio State -75: Under

Phil Harrison: @PhilHarrisonBW, BuckeyesWire.com

Bowl Picks: SU 13-12, ATS 8-17

Alabama -8: Alabama

Ohio State -75: Under

Jeremy Mauss: @MWCWire, MWwire.com

Bowl Picks: SU 16-9, ATS 15-10

Alabama -8: Alabama

Ohio State -75: Under

Big Game Ben Niewoehner: CFN

Bowl Picks: SU 13-12, ATS 17-8

Alabama -8: Alabama*

Ohio State -75: Under

Kegan Reneau: @KeganReneau, SoonersWire.com

Bowl Picks: SU 16-9, ATS 14-11

Alabama -8: Ohio State

Ohio State -75: Over

Johnny Rosenstein: @JohnnyParlay11, SportsBookWire.com

Bowl Picks: SU 15-10, ATS 14-11

Alabama -8: Ohio State

Ohio State -75: Over

Nick Shepkowski: @Shep670, FightingIrishWire.com

Bowl Picks: SU 15-10, ATS 10-15

Alabama -8: Alabama

Ohio State -75: Under

Scott Steehn: @Steehnroller, WinnersandWhiners.com

Bowl Picks: SU 14-11, ATS 13-12

Alabama -8: Alabama*

Ohio State -75: Under

Keith Stewart: WinnersandWhiners.com

Bowl Picks: SU 13-12, ATS 13-12

Alabama -8: Ohio State

Ohio State -75: Over

Brian Stultz: @BrianJStultz, AuburnWire.com

Bowl Picks: SU 17-8, ATS 16-9

Alabama -8: Alabama

Ohio State -75: Under

Clucko The Chicken (a coin flip)

Bowl Picks: SU 12-13, ATS 15-10

Alabama -8: Alabama

Ohio State -75: Under

CONSENSUS PICK

Bowl Picks: SU 14-11, ATS 13-12

Alabama -8: Alabama*

Ohio State -75: Under