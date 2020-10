Amway Coaches Poll Top 25 Rankings: Week 6

Where do all the top teams rank in Week 6 of the Amway Coaches Poll Top 25? Which teams just missed out but received votes?

Others Receiving Votes: UCF 93; NC State 89; Oklahoma 87; Marshall 73; Boston College 68; Iowa 53; Coastal Carolina 48; Utah 44; West Virginia 39; UAB 38; Army 37; Boise State 36; Tulsa 20; Mississippi State 20; Memphis 17; Texas Christian 16; Mississippi 13; Air Force 13; Arizona State 12; Liberty 8; Kentucky 8; Texas 7; Houston 7; California 7; Washington 6; Stanford 6; Missouri 6; Nebraska 5; Louisiana Tech 5; Louisiana State 4; Arkansas 1.

25. Minnesota Golden Gophers 0-0 (NR) 146

24. USC Trojans 0-0 (NR) 147

23. Virginia Tech 2-1 (18) 156

22. Kansas State Wildcats 3-1 (NR) 276

21. Louisiana Ragin’ Cajuns 3-0 (23) 280

20. Iowa State Cyclones 3-1 (24) 372

19. Michigan Wolverines 0-0 (19) 454

18. SMU Mustangs 4-0 (21) 464

17. Tennessee Volunteers 2-1 (12) 505

16. Oregon Ducks 0-0 (17) 646

15. Wisconsin Badgers 0-0 (14) 687

14. Auburn Tigers 2-1 (13) 735

13. BYU Cougars 4-0 (15) 759

12. Miami Hurricanes 3-1 (7) 795

11. Texas A&M Aggies 2-1 (20) 801

10. Cincinnati Bearcats 3-0 (11) 906

9. Florida Gators 2-1 (T3) 928

8. Penn State Nittany Lions 0-0 (8) 1005

7. Oklahoma State Cowboys 3-0 (10) 1056

6. North Carolina Tar Heels 4-0 (9) 1175

5. Ohio State Buckeyes 0-0 (6) 1194

4. Notre Dame Fighting Irish 3-0 (5) 1332

3. Georgia Bulldogs 3-0 (T3) 1424

2. Alabama Crimson Tide 3-0 (2) 1478 (5 1st place votes)

1. Clemson Tigers 4-0 (1) 2543 (55 1st place votes)

